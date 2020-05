Coronavirus, diramato il bollettino odierno: +875 positivi e 153 decessi nelle ultime 24 ore

Sono stati resi noti anche oggi i dati sull’epidemia da Coronavirus che ha colpito l’Italia negli ultimi mesi. La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino odierno con i numeri delle ultime 24 ore.

Covid-19, il bollettino di sabato 16 maggio

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 69.179 nuovi tamponi e individuati 875 nuovi positivi al COVID-19. Il numero dei positivi è attualmente di 70.187, 1.883 in meno rispetto a ieri. Nell’ultimo giorno sono morte 153 persone per un totale di 31.763 decessi in Italia dall’inizio dell’epidemia. I casi totali sono 224.760: di questi, 122.810 i guariti, 2.605 in più rispetto a ieri.

I numeri di sabato 16 maggio 2020:

Attualmente positivi: 70.187

Deceduti: 31.763 (+153, +0,5%)

Dimessi/Guariti: 122.810 (+2.605, +2,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 775 (-33, -4,1%)

Tamponi: 2.944.859 (+69.179)

Totale casi: 224.760 (+875, +0,4%)