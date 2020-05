SPOSTAMENTO REGIONI – Pronto il decreto legge che approderà in Consiglio di ministri. Al suo interno ci saranno tutte le regole che dovranno rispettare tutte le Regioni per le misure anti Coronavirus. Ci si potrà muovere senza problemi all’interno della propria regione, per quanto riguarda invece lo spostamento al di fuori di quest’ultima, si attenderà fino al 3 giugno. Da quel giorno in poi molto probabilmente sarà possibile potersi spostare liberamente da una regione all’altra.

SPOSTAMENTO REGIONI DECRETO

Il Premier Giuseppe Conte

A partire dal 18 maggio 2020 saranno consentiti gli spostamenti all’interno della propria regione senza limiti restrittivi. Questo è quanto si legge nella bozza Adnkronos. Questa scelta sarà riservata esclusivamente a determinate zone. Per quanto riguarda lo spostamento al di fuori della regione, bisognerà attendere fino al 2 giugno, dal 3 in poi sarà possibile molto probabilmente spostarsi lasciando la propria regione. Le restrizioni resteranno valide sino al 31 luglio.

Si attende ovviamente l’ufficialità da parte del Premier Giuseppe Conte, stando però a quanto riferito dalla bozza dovrebbero essere queste le novità in vista della prossima settimana.

La situazione cambierà anche in Campania nei prossimi giorni. Oggi ha infatti parlato anche Vincenzo De Luca che in diretta ha fatto il punto sulla riapertura dei centri estetici, parrucchieri e barbieri. Il presidente della Regione ha poi evidenziato quanto bisognerà mantenere alta l’attenzione per evitare che qualcosa vada storto nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece i ristoranti, le pizzerie e i bar, questi ultimi riapriranno completamente al pubblico a partire da giovedì 21 maggio, rispettando tutte le norme.