Sky, Ugolini: “Terzo giro di tamponi per i calciatori del Napoli, sono giorni utili per valutare le misure per poter ripartire”

L’inviato Sky, Massimo Ugolini è intervenuto nella trasmissione radiofonica Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Terzo giro di tamponi in una settimana per i calciatori del Napoli. Tutto il gruppo squadra è stato tamponato ma anche i dirigenti che si aggregheranno al ritiro insieme alla squadra, anche magazzinieri, membri dello staff e massaggiatori. Un totale di quasi 40 tamponi“.

“Questi sono giorni utili per capire e valutare le ultime misure per poter ripartire. Se si ferma tutto al primo positivo è abbastanza complicato. Il rischio in alcune zone del Paese è più alto e bisognerà fare attenzione. Il rischio zero non ci sarà nemmeno a settembre. Mi sembra che si stia lavorando per trovare una soluzione che soddisfi i parametri del CTS”.