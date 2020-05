Napoli, oggi si torna in campo per gli allenamenti dopo due mesi di stop: tutti i dettagli

Dopo quasi due mesi di stop, 59 giorni per la precisione, a causa del Coronavirus, il Napoli è pronto per tornare ad allenarsi. Il campo di Castel Volturno verrà nuovamente calcato dai calciatori, pronti a riprendere la preparazione. L’edizione odierna de Il Mattino riporta tutti i dettagli sul programma di allenamento che svolgeranno gli azzurri oggi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I primi a scendere in campo saranno i tre portieri, a metà mattinata. Subito dopo di loro, circa a mezzogiorno, scenderà in campo un primo gruppo di undici calciatori, mentre l’ultimo gruppo formato da dodici calciatori scenderà in campo nel primo pomeriggio, all’incirca alle 14:30. Per gli allenamenti verranno utilizzati tutti i tre campi di allenamento presenti al centro tecnico di Castel Volturno, con un massimo di quattro giocatori per ogni cambio di gioco, in modo da rispettare le distanze di sicurezza. L’impianto di Castel Volturno sarà un vero e proprio bunker blindato: sono chiusi uffici, spogliatoi e palestra. Prima e dopo gli allenamenti ci sarà una completa santificazione dell’ambiente, come fortemente richiesto dal presidente De Laurentiis”.

“I calciatori arriveranno già pronti per scendere in campo, con tuta e scarpette. Parcheggeranno al loro posto e si dirigeranno verso il campo, dove troveranno mister Gattuso ed i suoi collaboratori. Dopo l’allenamento come detto, non sono previste le docce negli spogliatoi, queste infatti si dovranno effettuare nella propria abitazione. Il programma individuale di allenamento prevede un primo lavoro atletico ed una successiva parte tecnica. Per quanto riguarda il lavoro atletico è previsto un allenamento riguardante accelerazioni e cambi di direzione. Ovviamente, il discorso è diverso per i tre portieri, che lavoreranno con il preparatore. Castel Volturno sarà frequentato solo da un nucleo molto ristretto di persone: oltre alla squadra sarà presente il dottor Canonico, un fisioterapista e un magazziniere”.