Boniek, presidente federcalcio polacca: “Milik è uno dei migliori in Serie A, certo che sarebbe da Juve!”

Zibi Boniek, ex calciatore ed attualmente presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport riguardanti Arek Milik. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È chiaro che non conosco le mosse della Juventus, però quando parliamo di Milik di sicuro parliamo di uno dei migliori attaccanti del campionato. Come livello sarebbe certamente da Juventus. Inoltre, da un punto di vista tecnico e tattico, Cristiano Ronaldo occupa spazi diversi, gli piace molto svariare, partire da sinistra per poi accentrarsi. Adesso però Milik è del Napoli ed insieme a lui c’è anche Zielinski, bravissimo pure lui”.