Lapo Elkann collabora con Concettina ai Tre Santi: “Amo Napoli, donate 6mila pizza”

Lapo Elkann, famoso imprenditore italiano e tifoso della Juventus, ha da sempre dichiarato amore per Napoli e simpatia nei confronti della squadra della città, nonostante la rivalità con i bianconeri.

L’ennesima dimostrazione di amore nei confronti della città da parte di Lapo Elkann. Questa volta, però, si è superato. In collaborazione con la famosa pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi e la Fondazione LAPS, l’imprenditore ha donato 6mila pizze, destinate alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza da COVID-19.

La Fondazione LAPS è proprio l’associazione di beneficienza di Elkann che in questo periodo di emergenza è stata attiva in svariate iniziative.

La notizia è stata resa nota dallo stesso Lapo Elkann tramite il suo profilo Twitter. Ecco i due tweet con cui l’imprenditore ha annunciato le donazioni.

Amo #Napoli, la sua gente e i suoi colori: con Fondazione LAPS abbiamo donato 6 mila pizze destinate alle famiglie in difficoltà . 🍕 🍕 🇮🇹🇮🇹 #cirooliva #COVID19 pic.twitter.com/HoVELJYSAB — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 7, 2020

Con Fondazione LAPS insieme alla pizzeria Concettina ai Tre Santi ho voluto dare il mio contributo a Napoli, una città che porto nel 💙. Un gesto concreto, ma anche un messaggio: ce la faremo se non lasceremo NESSUNO indietro 🇮🇹 pic.twitter.com/qrnj5S3DeM — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 7, 2020