Dossena: “Higuain o Cavani? Per la mia idea di calcio sceglierei l’argentino”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli:

“Anno 2010/11? Sono state le basi per permettere a questo Napoli la rosa attuale. Mister Mazzarri ci aveva indirizzati bene in un determinato gioco e tutti i tasselli erano al posto giusto. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni, misurandoci con le grandi d’Europa. In quegli anni soffrivamo Chievo e Bologna, non so perché, erano le nostre bestie nere. Cavani ci dava una mano a tutto campo, per una squadra che deve far gioco direi Higuain, ma sotto porta sono due cecchini: indiscutibili. Per un’idea di calcio mia sceglierei Higuain”.