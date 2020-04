Conte: “Se la situazione dovesse sfuggirci di mano siamo pronti a tornare sui nostri passi”

Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto in diretta attraverso il suo profilo Facebook. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’inizio della Fase 2 e su quello che potrà succedere:

“Gli indici della curva de contagio sta migliorando ma è ovvio che dobbiamo continuare a migliorare. Liberarci del virus sarà difficile, e si incomberà in un rischio ma bisognerà essere prudenti. Dal 4 maggio tanti lavoratori torneranno a spostarsi con più frequenza ma abbiamo un piano che ci aiuterà a tenere la situazione sotto controllo. Non bisogna escludere la possibilità che la curva torni a salire, in quel caso dobbiamo essere pronti. Stiamo seguendo dei criteri a differenza di altri paesi che invece aprono e chiudono. Il nostro augurio è che con questa fase due si vada verso un miglioramento, qualora non dovesse essere così e la curva dovesse risalire siamo pronti a tornare sui nostri passi e prendere decisioni adatte rivedendo il nostro progetto”.