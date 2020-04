Coronavirus, caso sospetto su un treno Milano-Napoli: uomo trasportato in ospedale per il tampone

CORONAVIRUS CAMPANIA – Pochi giorni fa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca aveva avvertito sul rischio di possibili contagi dalle regioni che hanno avuto un maggior numero di persone contagiate dal Coronavirus.

Come rivelato dai colleghi de “Il Mattino“, ieri sera su un treno proveniente da Milano, arrivato poi alla stazione di Napoli, è stato trovato un viaggiatore con la febbre. La persona è sta fermata appena arrivato in città per effettuare un tampone per riscontrare l’eventuale positività al virus.