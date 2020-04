Domani riunione tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio italiano: possibile rinvio della ripartenza

L’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato un retroscena sulla ripartenza della stagione calcistica, interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Domani è in programma una riunione tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici del calcio italiano. Invece di provare a lavorare per rendere più efficienti i laboratori incaricati di eseguire i tamponi per il Coronavirus, si sceglierà la strada del rinvio. Il Ministro Spadafora dirà che sarebbe meglio ricominciare il 18 maggio. Poiché i vertici del calcio italiano, a cominciare dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, hanno sempre detto che l’ultima parola spetta alla Politica, la ripartenza sarà rimandata di due settimane”.