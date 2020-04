CORONAVIRUS DE MAGISTRIS – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha rilasciato alcune parole durante la diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli.

CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI

Luigi De Magistris

“Pronti per la fase 2? Ci serve molta cautela, noi stiamo programmando la riapertura per alcune attività dal 4 maggio. Non decidiamo noi, ma decidono sopratutto i medici. Noi siamo pronti a ripartire. Le condizioni devono essere due soprattutto: la prima, che fino al tre maggio si mantenga questa rigidità; la seconda in merito ai dati che devono continuare ad essere confortanti. Tutto lascia pensare che il 4 maggio si possa riprendere ad uscire con mascherine, rispettando la distanza sociale, si possano aprire i parchi che adesso sono chiusi. Ma sempre con gradualità. Ovviamente tutto è condizionato dai dati sanitari.

I dati della giornata di oggi: solo 4 casi positivi nella città di Napoli. Poco più di 800 positivi in città dall’inizio dell’epidemia. Ciò significa che il popolo napoletano ha avuto un comportamento da ammirare”.

AUTOBUS E METRO, MISURE SPECIALI

“Ci dobbiamo attenere alle disposizioni. Il decreto del Consiglio dei Ministri ci farà sapere i requisti e le misure. Noi ci stiamo organizzando. Ci dobbiamo attenere alle disposizione del Governo. Non sappiamo se ci sarà una decisione unica su tutto il territorio o a seconda delle regione. In Lombardia la situazione è grave rispetto al sud Italia”.

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

“La solidarietà napoletana sta funzionando, sia quella spontanea che quella delle associazioni. Continueremo anche con la Mostra D’Oltremare occupata per le donazioni di generi alimentari. Abbiamo le risorse per coprire fino al primo maggio. Se poi il Governo non ci finanzia, andremo in difficoltà”.

NOTIZIE CORONAVIRUS – ESTATE 2020, DIVIETO SPIAGGE LIBERE

“Io capisco che si inizia a pensare all’estate. Purtroppo è lontana perchè non ci sono i parametri sanitari. È presto, nessuno è in condizione di dire con certezza se ci sarà la possibilità di andare a mare o meno. Io dico di sì, ma è un auspicio.

Abbiamo i depuratori per lasciare l’acqua limpida così? Il messaggio emerso è quello di una natura che si sta riprendendo quello che l’uomo ha sottratto. Un mare così pulito non l’abbiamo mai visto, come aria e strade pulite. Dipende da tutti, non da una singola persona. Dobbiamo essere tutti più bravi da un punto di vista civico. Quando ripartiremo, dovremo rispettare di più la natura”.

ANTENNE 5G

“Gli studi riportano alcuni dati confortevoli per la salute, ma siccome siamo molto attenti su questa tematica, noi stiamo monitorando questa questione. Approfondiamo indipendentemente dalle autorità sanitarie. La cautela non è mai troppa, fidarsi è bene ma approfondire è meglio per vedere se ci sia una minima situazione di pericolo.

Ci può anche stare che la gente scenda, perchè ha bisogno di effettuare più servizi. È normale vedere più gente per strada, però mi raccomando state a casa. Non buttiamo a mare il lavoro che abbiamo e che avete fatto”.

DE MAGISTRIS SULLE PAROLE DI DE LUCA

“Blindare la Campania? Io ritengo che bisogna leggere i provvedimenti che vengono adottati, non andiamo dietro le affermazioni del giorno. Vediamo cosa decide il Governo, che sta mantenendo una linea di uniformità. Noi dobbiamo avere cautela rispetto ai confini. Oggi è impensabile aprire i trasporti aerei. Dal 4 maggio non ci saranno le condizioni per spostarsi da una parte all’altra del paese.

Se la gente si sposta non la puoi fermare, bisogna impedire a monte non a valle. De Luca non può decidere da solo, è un’emergenza nazionale”.

CONTE – MES

“Io vedo poco coraggio, poca azione. Questo vale per l’Europa ma anche per il nostro Governo. L’Europa non mi sta piacendo, non è intervenuta con immediatezza. C’è qualcuno che vuole approfittare e mettere a guinzaglio alcuni paesi. Aderire al MES significa sottoporsi a vincoli che condizioneranno per i prossimi anni. Vorrei un governo più coraggioso. Deve mettere in campo un’azione più forte! C’è bisogno di sopprimere tasse per tutto il 2020, finanziare denaro pubblico. Quando c’è crisi post bellica non è possibile che ci si limita a poche operazioni. La mia critica va contro il Governo nazionale. Deve osare di più!”.

PIZZE DA ASPORTO

“Sembra un capriccio ma non lo si riesce a comprendere. Consentirebbe a qualcuno di lavorare e portare cibo alle case dei bisognosi. Ma dobbiamo subire decisioni così illogiche e insensate”.

FOCOLAI CASE DI RIPOSO

NAPOLI CORONAVIRUS DE MAGISTRIS – “C’è una responsabilità clamorosa. Ancora ora registriamo casi in ospedali. Come è possibile che in 2 mesi non ci sia ancora sicurezza negli ospedali? Ci dovevano essere provvedimenti, non sulle zeppole e pizze. A Napoli non abbiamo alcun focolaio in questo momento. Focolaio al Vomero? Non mi risultava, ho fatto chiamare le strutture responsabili che hanno negato. Sono casi di positivi in contesti familiari, ma non focolai.

Prima di creare allarmismo bisognerebbe pensare tre volte, c’è bisogno di competenza, serietà e buon senso”.

IGIENE DELLE STRADE

“Continueremo ad igienizzare. Sono arrivate cinquantamila mascherine ieri. Per legge, in base all’emergenza lo Stato deve procurare mascherine, ma non sono mai arrivate come promesso. Ci siamo attivati, attraverso collegamenti con la Cina e stiamo ricevendo mascherine che diamo gratuitamente a chi è più esposto”.

NAPOLI TURISMO CORONAVIRUS

“Penso che l’anno prossimo si arriva a numeri importanti, ma già quest’estate ci saranno iniziative importanti. Ci sarà turismo più regionalizzato e nazionale solo se la situazione va verso il contagio 0. Penso che Napoli possa lanciare un’offerta importante. Noi rinasceremo e dobbiamo essere forti e su certe cose (rispetto della natura, meno rancore e meno divisioni) meglio di prima”.

CULTURA NAPOLI

“Leggere fa bene, in altre ragione hanno consentito l’apertura delle librerie, invece da noi è impedito. Visto che non ci fanno portare il cibo, almeno i libri possono andare nelle case dei napoletani. Progetto: libri a casa. Le librerie praticano diversi sconti con spedizione gratuita e si può lasciare qualcosa di sospeso per i più bisognosi”.