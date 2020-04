Sosa: “Sogno di allenare il Napoli, sono un napoletano d’Argentina. Piansi davanti a Diego”

Roberto Sosa Napoli, ma ormai noto a tutti come “El Pampa“, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Da sempre legato al club e alla città, Sosa parla del Napoli, che un giorno sogna di allenare, ma anche della triste situazione che ha colpito tutto il mondo ossia il Coronavirus. Ecco le parole dell’ex attaccante azzurro:



“E l’ultima partita che ricordo di aver visto in uno stadio, al San Paolo, fu Napoli-Frosinone, quella della tripletta del record del Pipita. Ero chiaramente in curva“.

SOSA NAPOLI ALLENATORE

“C’era scritto: chi ama non dimentica, frase presa a prestito dai ragazzi della curva B del San Paolo che penso che sia adatta soprattutto adesso, in questa fase difficile della nostra vita: ce la faremo, ce la farete. Qui in Argentina c’è quarantena, ma la situazione sembra sotto controllo. Mentre leggo dell’Italia stravolta nel dolore e ne soffro sul serio: spero che passi in fretta e che tutto ciò possa solo essere un ricordo, seppur doloroso“.

“Spero che questo momento difficile passi in fretta. Io sono italiano, un napoletano d’Argentina e mi fa male vedere cosa sta succedendo. Tutti insieme ne usciremo presto. Sogno di allenare il Napoli”.

SOSA MARADONA

Corneliusson, svedese con il quale ha giocato per un anno nel 2004, ne ha citato uno: il giorno in cui, alla festa di addio al calcio di Ciro Ferrara, arrivò Diego e lei scoppiò in un pianto. «Vero. E dissi anche: ma cosa devo avere di più dalla vita, ora, come calciatore? Lo avevo lì, nello spogliatoio del San Paolo, ci facemmo le foto.

LEGGI ANCHE: MARADONA, TAGLIATEMI LO STIPENDIO

Io poi ho indossato la sua maglia, che un giorno gli ho portato a firmare quando lui era allenatore del Gimnasia, la mia prima squadra, quella per la quale faccio il tifo assieme al Napoli. Piuttosto devo dire a Corneliusson, ma scherzando, che l’anomalia sta nell’uso che fece lui di quella numero 10, che ha portato addosso in quella stagione per un po’. Ha mancato di rispetto a Sua Maestà».