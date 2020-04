Coronavirus, Maradona in isolamento volontario segue la sua squadra

Come riportato da Olé, Diego Armando Maradona, attuale tecnico della Gimnasia, è in isolamento volontario per via della pandemia di Coronavirus. Nonostante la distanza, El Pibe non sembra fermarsi nel suo lavoro: infatti con si consulta, giornalmente, con il suo secondo Gallego Mendez, e col presidente Gabriel Pellegrino. Non solo, resta anche affianco della squadra cercando di aggiornarsi suoi loro allenamenti, cerca anche di studiare delle tecniche e dei nuovi schemi per poter preparare al meglio il rientro di un’eventuale ripresa del campionato. L’ex giocatore azzurro, però, trova anche svago per il proprio tempo libero dedicandosi ai videogiochi guardando anche lo sport in TV.

