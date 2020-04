Il calciatore del Napoli, Allan, ha voluto dedicare un messaggio di ringraziamento ai medici e infermieri, impegnati nella lotta al Coronavirus. Ecco quanto scritto:

“Siete delle persone degne di rispetto ed ammirazione per tutto ciò che state facendo per la vostra popolazione. Che Dio vi protegga e vi dia ancora più forza per combattere questa difficile Pandemia”.

ECCO IL POST: