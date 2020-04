TERREMOTO POZZUOLI – È arrivata in piena notte di questo 8 aprile, percepita alle ore 2:50 per essere precisi, una scossa di terremoto con pieno epicentro a Pozzuoli. Nella zona della solfatara per essere precisi. Tutta l’area dei Campi Flegrei e la vicina Napoli hanno praticamente avvertito il sisma, molti si sono risvegliati dal sonno a causa di esso. Arrivate prontamente telefonate al 118 e ad altri centralini d’emergenza.

TERREMOTO POZZUOLI, NESSUN DANNO

La mappa delle segnalazioni arrivate nell’area dei Campi Flegrei

Fortunatamente parliamo soltanto di un momento di paura, poiché non è stato registrato ad ora nessun danno a cose e persone. Il terremoto è stato di magnitudo 2.9 della scala Richter, dunque per la sua entità – come detto – dovrebbe aver procurato solo tanta paura tra i cittadini di Pozzuoli, Napoli e nei dintorni. Di seguito, dal profilo Twitter di Sismo Detector, una delle prime segnalazioni registrate sui social.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 8km da #Napoli, #Italia. 16 segnalazioni in un raggio di 5km. Scarica la app da https://t.co/N9Zyr5BxyY per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/iL13tJAAr0 — Earthquake Network (@SismoDetector) April 8, 2020

Per seguire eventuali aggiornamenti, resta sintonizzato su www.spazionapoli.it