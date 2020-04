L’Italia è ancora in piena crisi da Coronavirus. Si lavora in tutti gli ambiti, quello sanitario per fronteggiare l’emergenza sanitaria ancora non debellata, e dal punto di vista socio-economico per quanto riguarda la ripresa graduale delle attività per sperare in un ritorno alla quotidianità passata. Anche dal punto di vista sportivo, e in particolare calcistico, si cercano delle soluzioni. La Lega serie A sta cercando di comprendere quali misure adottare per garantire quanto prima la ripresa del campionato italiano. (LEGGI ANCHE “Coronavirus, la commissione medica Figc al lavoro per assicurare un protocollo di garanzia ai calciatori”)

Repubblica ha riportato le eventuali soluzioni. Una possibilità sarebbe quella di ispirarsi al piano previsto dal campionato tedesco per riprendere a giocare:

“Per la Bundesliga potranno entrare 126 persone in campo e 113 in tribuna, il tutto ovviamente con una task force mobilitata, tamponi, test sierologici per qualsiasi persona. La Serie A vuole fare altrettanto: non facile controllare tutti, basta che uno sia positivo e la stagione finisce.

Ci sono altre due ipotesi estreme per salvare questa annata e garantire la ripresa della serie A:

Campionato solare: finire ad ottobre, la prossima riprendere a gennaio, uno stop in estate per gli Europei e le vacanze e si tornerebbe in campo a fine agosto per chiudere a dicembre. Una ipotesi che piace a Gravina, ma non è facile da realizzare. Altra ipotesi è chiudere questa stagione a Roma, maxiclausura per tutti, arbitri inclusi. Ne ha parlato nei giorni scorsi qualche presidente di A particolarmente attivo”.