PINAMONTI NAPOLI – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha cercato di aprire uno spiraglio sul futuro dell’attacco del Napoli. L’attaccante è senza dubbio un ruolo che nella tradizione recente ha regalato molte gioie al Napoli e ai suoi tifosi: prima Cavani, poi Higuain ed infine Milik. Tre calciatori molto diversi tra loro, ma che hanno tutti messo in piedi cifre da veri bomber alla corte del Napoli. Il nome nuovo per l’attacco degli azzurri potrebbe essere quello di Andrea Pinamonti, del Genoa.

Pinamonti Napoli

Pinamonti è stato un grande protagonista al Mondiale Under 20 in Polonia, poco meno di un anno fa. Il giovane attaccante del Genoa segnò 4 gol in 6 partite. Pinamonti è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, poi l’anno scorso ha avuto la sua chance a Frosinone, dove ha fatto benino. Quest’anno sta ripetendo la stessa stagione con la maglia del Genoa, anche se i numeri non sono certo da goleador. Stiamo però parlando di un attaccante di soli vent’anni, completo dal punto di vista fisico e dotato di una buona tecnica. Presto potrebbe arrivare il momento della sua esplosione, come sono del resto convinti tutti i tecnici che lo hanno allenato nelle nazionali giovanili.

I numeri di Pinamonti

Pinamonti è alla sua seconda stagione da titolare in Serie A e sta faticando a trovare il gol con regolarità. Attualmente le cifre parlano di un attaccante che in ventidue presenze ha segnato quattro gol e regalato tre assist. Numeri che non sono ancora da bomber vero, ma l’attaccante ex Inter è di sicuro un prospetto pronto ad esplodere. Probabilmente ha patito anche la stagione non felice del Genoa. Il grifone è infatti relegato ai bassifondi della classifica di Serie A ed ha avuto anche degli scossoni in panchina. Situazione sicuramente non facile per un attaccante, specialmente se così giovane.