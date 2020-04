Coronavirus, da domani il Bayern Monaco tornerà ad allenarsi: previste misure di cautela particolari

Il noto quotidiano tedesco Kicker ha riportato un’importante notizia sul Bayern Monaco nonostante l’emergenza Coronavirus.

Come riportato dal quotidiano infatti, i bavaresi da domani torneranno ad allenarsi. Sono previste misure particolari di cautela per prevenire il contagio del Coronavirus. I giocatori si alleneranno in gruppo di quattro o cinque calciatori, senza avere alcun contatto. I calciatori verranno portati direttamente dal parcheggio ai vari punti dedicati all’allenamento. Inoltre i calciatori non potranno fare la doccia al centro sportivo, dovranno provvedere una volta tornati alla propria abitazione.