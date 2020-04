GdS – Gattuso sempre vicino alla squadra, videochiamate ai calciatori su Whatsapp

Anche in tempi di Coronavirus, Gennaro Gattuso, riesce a trovare il modo per restare in contatto con i suoi giocatori. Non potendo allenare i suoi ragazzi, come di consueto, l’unica alternativa per seguirli resta la tecnologia.

Per questa ragione il tecnico, su Whatsapp e tramite video-chiamate, sente tutti i giocatori privatamente ma anche sul gruppo trovando spazio per scherzare con loro sempre nel massimo rispetto delle regole imposte.



