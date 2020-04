CORONAVIRUS ASCIERTO – Il dottor Paolo Ascierto è intervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli” nel corso del programma “Fuori dal Comune”, con ospite il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.



Ascierto ha rilasciato dichiarazioni in merito al lavoro suo e del suo team nel cercare un vaccino e un antivirale e ha sottolineato l’importnanza della prevenzione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CORONAVIRUS ASCIERTO

“I segnali che abbiamo dall’uso del farmaco sono ottimi. La chiave di lettura è nel sistema immunitario. Il virus innesca un’attivazione paradossale e il Tocilizumab è un immunosoppressore, per portare le difese immunitarie a un livello più basso”

Su vaccino e antivirale



“Per la cura ed il vaccino non possiamo sperare nei tempi brevi. Io credo che tra un anno il vaccino ci sarà. Ci sono vari progetti, anche il nostro team ci sta lavorando. Per arrivare ad una sperimentazione ci vogliono mesi e poi si devono vedere i risultati. C’è bisogno di un antivirale, noi con il Tocilizumab andiamo sulle complicanze ma non andiamo minimamente sul virus, un farmaco antivirale darebbe risulti in merito a questo. Ma anche qui non lo si troverà domani mattina”

L’importanza della prevenzione



“La cosa più importante è non contrarre il virus, c’è bisogno della prevenzione. Attenersi a tutte le indicazioni, utilizzare guanti, mascherina e lavarsi le mani”