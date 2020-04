Di Fusco “Coppa Italia obiettivo importante. Spero che Meret non venga ceduto”

Nel corso dell’intervista ai microfoni di “Tuttomercatoweb“, Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli con cui ha vinto due scudetti, una coppa UEFA ed una Coppa Italia non sempre da protagonista, ha parlato di temi molto importanti, passando dalla possibile sospensione della Coppa Italia alla gestione dei portieri.

COPPA ITALIA – “Sì, sarebbe un obiettivo molto importante anche per garantirsi l’accesso all’Europa. Spero si possa giocare anche perché poi dalle semifinali diventa un traguardo appetibile”.

CALCIOMERCATO – “Il lavoro è stato in parte fatto, adesso bisogna capire quali saranno le uscite. Il mercato in entrata sarà condizionato da quello in uscita. Da quel che sento il Napoli non ha bisogno di far cassa ma se partono Koulibaly e Allan servono altri giocatori importanti”.

MILIK E LE VOCI DI UN POSSIBILE ADDIO – “È stato preso Petagna e credo sia difficile che Milik resti. Ma sono convinto che questo discorso sia già stato affrontato mesi fa, altrimenti non sarebbe stato acquistato lo stesso Petagna”.

CAVANI ED ICARDI – “Sono giocatori che hanno ingaggi enormi e il Napoli di oggi ha abbassato il tetto stipendi. E poi mi chiedo: può venire Icardi in una squadra senza Koulibaly e Allan? Che senso avrebbe?”

BOGA – “Ottimo giocatore, ma un conto sono Boga e Petagna, altro discorso Icardi o Cavani. Ripeto, tutto dipenderà dal mercato in uscita anche per capire verso che stagione andrà il Napoli”.

GESTIONE DEI PORTIERI – “C’è stata una gestione sbagliata. Meret è un gran talento. La società e l’allenatore hanno deciso di puntare su Ospina perchè, stando alle parole di Gattuso, serviva un portiere che sapesse iniziare bene l’azione con i piedi. Secondo me si fa confusione: il portiere bravo è quello che sa usare le mani. E comunque Meret è migliorato molto tecnicamente. Forse ci siamo dimenticati dell’errore di Ospina con la Lazio? Meret può progredire ancora e spero che non venga ceduto, Ospina ormai lo conosciamo”.

