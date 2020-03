Riunione tra AIC e Lega Serie A per discutere della possibile sospensione degli stipendi: i dettagli

Incontro tra AIC e Lega Serie A sulla questione stipendi

AIC e Lega Serie A si sono riunite per discutere sulla questione della sospensione degli stipendi.

Vista la situazione d’emergenza e la sospensione del campionato, Serie A ed Associazione Italiana Calciatori si sono incontrati in data odierna per discutere sulla sospensione degli stipendi dei giocatori. Secondo quanto riportato dall’ANSA, le parti hanno cercato di trovare un accordo: la Lega vorrebbe sospendere gli stipendi per quattro mesi, l’Aic ne propone uno. Le parti, dunque, sono ancora distanti ma dovrebbero rincontrarsi nel weekend per trovare un accordo accettabile per entrambe le parti.