Gabbiadini Coronavirus – L’attaccante della Samp non è più positivo e ha raccontato ai microfoni di Sky alcuni retroscena sul virus che lo aveva colpito

GABBIADINI CORONAVIRUS – Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria e ex Napoli, ha parlato ai microfoni di SkySport in merito alla notizia che lo aveva confermato positivo all’epidemia Coronavirus. Il calciatore è tornato negativo e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La mia malattia è stata leggera, ho avuto la febbre solo per un giorno e una brutta tosse per cinque o sei giorni. Quando ero a casa il dottore mi chiamava tutti i giorni ed ero sempre e costantemente sotto controllo. Ora sono tornato negativo, ma come da prassi dovrò rispettare le attese e attendere altre 24 ore per effettuare secondo tampone che mi potrà dare la certezza di essere guarito completamente”. Queste le prime dichiarazioni che raccontano tanti particolari riguardanti il virus che aveva colpito l’ex giocatore del Napoli, che però è riuscito a sconfiggerlo.

“Sto bene, ho già ripreso ad allenarmi in casa per quello che è possibile fare. Mi sono ripreso e anche la mia famiglia per fortuna sta bene. Ora le forze non mi mancano e sono finalmente tornate, da due settimane riesco ad allenarmi con continuità. I preparatori ci seguono costantemente. Nelle prime due settimane non riuscivo ad allenarmi, ci ho provato nella seconda ma non mi sentivo in gran forma e ho cercato di evitare fino a quando nono mi sono ripreso e sono riuscito a tornare alla quotidianità”. L’attaccante della Samp era stato uno dei primi giocatori di Serie A contagiati , adesso che tutto sembra essere finito potrà tornare a condurre una vita normale senza doversi preoccupare del Coronavirus. Sono sicuramente queste le notizie che si dovrebbero sempre raccontare.