De Magistris: “Bisogna utilizzare tre misure per fronteggiare l’emergenza economica a Napoli”

De Magistris ha parlato in merito all’emergenza economica che sta toccando Napoli

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook ufficiale in cui ha evidenziato importanti novità in merito al Coronavirus. Ecco le sue parole:

“Per far pronte all’epidemia sociale ed economica, bisogna muoversi su tre direttrici: il Governo immediatamente istituisca il reddito di quarantena. Immettere liquidità in chi è rimasto senza soldi per l’emergenza Coronavirus. Poi il Comune, primo in Italia, ha costituito il Fondo Comunale di Solidarietà ‘Cuore di Napoli’ con conto corrente attivo da oggi, dove ci sono le risorse del Comune, le risorse che ha messo il Governo, le risorse che dobbiamo mettere tutti, anche come persone fisiche, soprattutto i più facoltosi, i più ricchi perché con questi soldi, attraverso la carta di identità delle persone censite potranno andare nei supermercati e nei negozi convenzionati a prendere i beni alimentari per poter vivere. E poi, abbiamo il nostro numero verde 0817955555 per chi non è censito e ha bisogno di cibo: telefonata whatsapp o messaggi perché presso la Mostra d’Oltremare c’è quel cibo, quei medicinali, quei beni di prima necessità che attraverso i dipendenti e i volontari porteremo nelle vostre case. Insieme, mai da soli. Non dobbiamo mollare e non dobbiamo lasciare nessuno indietro”.