Zielinski rinnovo Napoli: senza Covid-19 sarebbe già ufficiale

Zielinski rinnovo Napoli: il polacco uno dei punti fermi di Gattuso

ZIELINSKI RINNOVO NAPOLI – Stando a quanto scrive oggi Il Corriere dello Sport, se a pallone non si può giocare vuol dire che bisogna preparare il terreno per quando si riprenderà, finalmente. È il caso del Napoli che, ad oggi, pensa anche ai contratti da rinnovare. Piotr Zielinski, al momento, sembra il più vicino a prolungare il suo rapporto col club: il polacco è uno dei capisaldi della mediana di mister Gattuso. Ecco un estratto dalla testata:

Zielinski rinnovo Napoli: vicini alla firma

“Zielinski è molto vicino ad allungare la sua permanenza a Napoli. Probabilmente non ci fosse stata questa emergenza, col blocco delle attività, un ulteriore incontro fra il club e l’agente Bartolomeo Bolek avrebbe già prodotto il rinnovo fino al 2025“.

“Maurizio Sarri ne vedeva nuovo De Bruyne, e non ci poteva essere complimento migliore. Carlo Ancelotti lo voleva capace di muoversi in più posizioni, per “leggere” bene i momenti della partita e capire l’attimo in cui affondare i colpi. Ora Rino Gattuso gli chiede maggiore intraprendenza nella “terziglia” di sinistra e maggiore cattiveria, sia nelle conclusioni sia nelle situazioni di non possesso“.

“Piotr si è dovuto fermare sul più bello, cioè quando nel ruolo di mezzala del 4-3-3 aveva ritrovato movimenti e confidenza con la porta. Non sappiamo se, come e quando si concluderà questa stagione, ma nel Napoli del futuro uno Zielinski nel pieno della maturità – capace di essere protagonista assoluto anche in Champions – sarà uno dei capisaldi“.