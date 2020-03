Sampdoria, Ramirez sbotta: “Non tutti i club di Serie A dicono la verità sui contagiati! Basta parlare di diritti televisivi, più soldi alla sanità!”

Ramirez dice la sua in merito all’emergenza Coronavirus

Gaston Ramirez, calciatore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a il Secolo XIX. Di seguito quanto evidenziato:

I CONTAGIATI DAL CORONAVIRUS DELLA SAMPDORIA

“La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla tante altre squadre sì e non lo capisco. È una mancanza di rispetto – prosegue il centrocampista – verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica.

Qualcuno pensa seriamente che in Serie A solo la Sampdoria abbia avuto 5, 6, 7 contagiati? Noi abbiamo affrontato la nostra emergenza con tranquillità, sentendo spesso i nostri compagni contagiati, che ci hanno sempre tranquillizzato sulle loro condizioni”.

L’IMMAGINE DEL CALCIO SECONDO RAMIREZ

“I soldi in questo momento servono a una cosa sola, aiutare i medici, gli infermieri, la ricerca scientifica, acquistare le mascherine e i macchinari. Togliamoceli per questa finalità. Sento parlare tanto di diritti televisivi, tagli agli stipendi, mancati guadagni come se solo il calcio stesse perdendo dei soldi.

Le attività commerciali no? Chi viene messo in cassa integrazione e chi ci verrà messo dopo, chi sta perdendo o ha già perso il lavoro. Il calcio rischia di dare un’immagine distorta di sé, da mondo diverso”.