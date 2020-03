Coronavirus, possibile una lunga sessione unica di calciomercato fino a gennaio: i dettagli

La gazzetta dello sport riporta il possibile stravolgimento del calciomercato

All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha riportato uno scenario sul futuro del calciomercato dopo l’emergenza Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il discorso che riguarda le date del calciomercato è molto ampio, tra le richieste c’è una maggiore flessibilità delle date. In particolare l’oca ha chiesto un’unica sessione di calciomercato permanente fino a gennaio. Aggiungendo inoltre che ogni paese potrà poi definire come meglio crede le date. La richiesta è stata formulata partendo dalla base delle circostanze eccezionali all’interno delle quali ci troviamo. Il Covid-19 ha stravolto ogni equilibrio e potrebbe stravolgere anche il calciomercato: non più due sessioni distinte, ma un’unica grande sessione”.