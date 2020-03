Ritorno di fiamma per Arias e Vrsaljko: possibile uno scambio tra Napoli e Atletico Madrid

Il corriere dello sport riporta un interesse del Napoli per Arias e Vrsaljko

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del Napoli nei confronti di Sime Vrsaljko e Santiago Arias dell’Atletico Madrid. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il direttore sportivo Giuntoli si sta portando avanti con il lavoro e deve opere qualche scelta, almeno a livello indicativo. Arias è un nome che gli va sempre bene, anche se ora ha 28 anni, perchè il terzino ex PSV ne ha ancora molta di strada da percorrere. Potrebbe tornare una tentazione per il Napoli e l’Atletico Madrid ha notevoli argomenti di discussione. Diego Costa ormai è in viaggio verso i 32 anni e per questo si potrebbe aprire un discorso anche per Milik. Gli scenari sono però lontani, al momento la situazione spinge il calcio semplicemente a riordinare gli archivi. Un altro nome che Giuntoli si è appuntato sul taccuino, ormai da anni, è quello di Sime Vrsaljko. Il terzino ex Sassuolo finì nel mirino del Napoli nel 2016, proprio come Santiago Arias. Anche lui ha ormai 28 anni: è nato tre giorni prima di Arias. In quell’estate era stato molto vicino agli azzurri, ma anche in questo caso, l’inserimento dell’Atletico Madrid scompaginò i piani del club”.