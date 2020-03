Infarto durante la video-lezione: muore professore 58enne

23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ha dell’incredibile quanto successo oggi a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Fabrizio Borgi, professore 58enne, è stato colpito da un malore mentre teneva una video-lezione con i suoi studenti.

Stando a quanto hanno raccontato proprio questi ultimi, l’insegnante si sarebbe fermato per qualche istante, poi si sarebbe alzato e successivamente allontanato dietro una tenda. I ragazzi che lo seguivano online hanno sentito un paio di colpi di tosse e poi nient’altro. Il professore non è mai tornato. E’ morto infatti a causa di un infarto.

Sono stati proprio gli allievi ad avvertire per primi i soccorsi: i ragazzi hanno atteso alcuni minuti, pensando che il professore si fosse dovuto allontanare per una telefonata o per risolvere qualche problema in casa, ma dopo un po’ quel silenzio ha iniziato a diventare sospetto e si sono allarmati. I loro timori si sono rivelati, purtroppo, fondati.