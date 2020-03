Sky, Alciato anticipa: “Stabilite le date delle finali di Champions ed Europa League!”

Le date delle finali di Champions ed Europa League

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Le ultime ore sono state caratterizzate da tante previsioni sui possibili argomenti che potrebbero tenere banco nel corso della riunione odierna decisa dalla UEFA.

Sky ha provato a stilare delle possibili date per le finali di Champions ed Europa League, riportate di seguito dal giornalista sportivo Alessandro Alciato:

+++Finale Europa League: 25 giugno

Finale Champions League: 27 giugno



(Ovviamente Coronavirus permettendo)@SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 17, 2020

Per ora restano date ufficiose ed ovviamente variabili considerando l’evoluzione del virus in Italia e negli altri Paesi; ma sarà la riunione della UEFA fissata in data odierna a sciogliere ogni dubbio.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI