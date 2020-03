FOTO – Maradona, nuovo look in vista dell’isolamento per l’emergenza Coronavirus

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Un nuovo look in vista dell’isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus: è quello sfoggiato da Diego Armando Maradona in occasione di un match giocato dal suo Gimnasia La Plata.

L’ex Pibe si è presentato in panchina con capelli rasati ai lati e una ricrescita accennata nella parte centrale della testa. Una scelta presa prima di avviare un periodo di allontanamento forzato dai suoi giocatori: è infatti considerato un soggetto a rischio in questa epidemia di coronavirus a causa dei suoi problemi cardiaci del passato e dell’obesità.