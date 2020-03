DALL’INGHILTERRA – L’Everton piomba su Lozano: il messicano ritroverebbe Carlo Ancelotti

Mercato Napoli, secondo il Daily Star l’Everton sarebbe interessato a Lozano

MERCATO NAPOLI – Il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere lontano da Napoli. L’esterno messicano, arrivato dal Psv in estate per oltre 40 milioni di euro, non ha mai messo in mostra le sue qualità quest’anno.



Con Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, ha trovato discreto spazio, con Gennaro Gattuso quasi nulla. Quindi, a fine stagione, il calciatore potrebbe scegliere di andare via.



Come rivela il Daily Star, sulle tracce del classe ’95 c’è l’Everton. La presenza in Inghilterra di Marcel Brands, direttore tecnico degli inglesi, che conosce il calciatore già ai tempi del Psv, potrebbe far andare in porto l’operazione.



Lozano ritroverebbe l’ex tecnico dei campani, Ancelotti. I rapporti potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi.



