NAPOLI CALCIO FEMMINILE – Sbancata Perugia 0-1, decisiva la rete di Cameron: azzurre saldamente in vetta alla classifica

NEWS CALCIO NAPOLI – Un gol al 15’ del primo tempo dell’americana Mariah Cameron, alla prima rete in maglia azzurra, ha deciso il testacoda tra Perugia e Napoli Femminile con la formazione del presidente Carlino che si conferma così in vetta alla classifica di Serie B con due punti di vantaggio sulla Lazio (che ha una gara in più) e quattro sul San Marino.

Una vittoria meritata quella ottenuta in Umbria con un punteggio che sta stretto a Nencioni e company perché le ragazze di Marino hanno colpito tre “legni” con Gelmetti, Cafferata (nel primo tempo) e Beil. Tante le occasioni non concretizzate, ridotti invece al minimo i rischi come si conviene alla capolista. Buone risposte anche da chi è stata chiamata in campo al posto delle squalificate Groff e Kubassova, da segnalare nel finale l’esordio della polacca di passaporto svedese Pato Jerzak. Ora, dopo due settimane di sosta, in calendario c’è il match contro la Riozzese (22 marzo) ma il Napoli Femminile aspetta di sapere quando recupererà la gara casalinga con il Cittadella.

“Abbiamo creato molto senza concretizzare quanto avremmo dovuto – ha detto mister Marino – e di questo sono rammaricato perché la qualità delle nostre calciatrici deve portarle ad essere più ciniche, nel contempo sono soddisfatto della solidità dimostrata che rappresenta un ulteriore passo in avanti perché in partite simili avevamo poi subito la classica beffa. Sono soddisfatto di come abbiamo tenuto il campo, guardiamo al futuro con fiducia”.

