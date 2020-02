Repubblica – Boom in prevendita per Napoli-Inter: già oltre 30mila biglietti venduti

Notizie Napoli, i biglietti venduti per il match di Coppa Italia contro l’Inter

NOTIZIE NAPOLI – Prosegue molto bene la prevendita dei biglietti di Napoli-Inter di giovedì prossimo. Gli spettatori, secondo quanto riportato da Repubblica, dovrebbero superare i 30mila pronti a spingere i giocatori verso quello che è uno degli obbiettivi della società.

Complice del grande successo di vendite è anche la doppia promozione del club che ha riservato un prezzo speciale per chi vuole assistere al match di coppa e a quello di campionato contro il Torino per cui non è previsto il pienone ma che comunque prevede più di 25mila spettatori. Partita importante, quella col Toro, per rilanciare il Napoli in vista Europa League.

