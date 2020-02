Maksimovic: “Gattuso col baricentro basso ci permette di aprire gli spazi per il contrattacco, ma dobbiamo migliorare”

L’intervista a Nikola Maksimovic pre Napoli-Torino

A pochi minuti dal match tra Napoli e Torino, valido per il 26° turno di Serie A, ha parlato ai microfoni di DAZN il difensore azzurro Nikola Maksimovic. Queste le parole del centrale serbo:

Come sono cambiate le cose giocando col baricentro basso? “Per me non sono cambiate tanto, ma giustamente se giochi da dietro e copri bene gli spazi, poi questi spazi riesci ad aprirli in campo avversario. In certe partite non siamo riusciti a sfruttare al meglio questi spazi, dobbiamo migliorare in tal senso“.