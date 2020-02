Lozano, il desaparecido: con Meret, volto del Napoli di un Gattuso “poco aziendalista” ma pragmatico

Lo strano caso di Hirving Lozano, un desaparecido azzurro. A cui si aggiunge Meret

Quest’oggi, sul noto quotidiano Il Mattino, è stato ulteriormente analizzato il caso Hirving Lozano, sempre più sul fondo (almeno al momento) nelle gerarchie del mister Rino Gattuso e denominato ironicamente dalla testata Desaparecido. Nel Napoli di Ringhio non c’è ancora spazio per un Lozano non al cento per cento, e lo stesso discorso vale per Alex Meret. Ecco quanto evidenziato del testo dalla nostra redazione:

“I suoi 40 milioni più bonus lo rendono il più costoso acquisto della storia del Napoli. E quindi dal più costoso attaccante della storia del Napoli ci si attende il record di gol. Macché: 3 gol appena, quello alla Juventus, un altro al Milan e al Salisburgo nell’1-1 al San Paolo. Per il resto, quasi sempre non pervenuto“.

“Il campionato non ha tempo e la gente non ha pazienza, anche se al Napoli i tifosi ne hanno avuta pure troppa. Vi ricordate come ne parlavano poco tempo fa? Lozano come l’uomo capace di spaccare in due il Napoli“.

“Gattuso sa bene che De Laurentiis vorrebbe vedere Lozano in campo, vorrebbe che giocasse di più. «So di essere stato poco aziendalista fino ad adesso, ma io non racconto favole, faccio delle scelte». Coraggioso ai limite della sfrontatezza“.

“Gattuso sa che è un vero peccato sacrificare la gioventù di Meret, sa che in ballo c’è anche un posto all’Europeo. Ma per risalire ha dovuto mettere da parte i desideri della proprietà. I risultati lo premiano“.