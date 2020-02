Ex Napoli, ricordate Eddy Gnahoré? È appena passato in prestito al Wuhan in Cina

Ultimissime calcio Napoli, l’ex azzurro Gnahoré va in Cina al Wuhan Zall

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – Eddy Gnahoré, ex calciatore del Napoli ma attualmente dell’Amiens, sbarcherà in Cina in prestito al Wuhan Zall, proprio la città focolaio del Coronavirus anche se lì la situazione sembra essere migliorata.

Il giocatore, che il Napoli nel gennaio del 2016 acquistò dalla Carrerese, non ha mai esordito col club azzurro ed è pronto all’avventura cinese dopo i trascorsi italiani con Carpi e Palermo.

