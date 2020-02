FOTO – Malcuit a Villa Stuart per un controllo: omaggio speciale al professor Mariani

Malcuit a Villa Stuart, regalo al dottor Mariani.

Kevin Malcuit si è recato oggi a Villa Stuart per effettuare dei controlli in merito all’infortunio rimediato al ginocchio. Dopo aver constatato che il recupero procede secondo i piani, il calciatore ha avuto il permesso di tornare ad allenarsi progressivamente in gruppo. L’azzurro, inoltre, ha omaggiato lo staff medico con un regalo: una sua maglia targata SSC Napoli.

“Kevin Malcuit ha svolto oggi i controlli con il prof Mariani dopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore sostenuto ad Ottobre. Ringraziamo Kevin per il gentile omaggio al Professore. In bocca al lupo Kevin!“

LA FOTO: