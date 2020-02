Fedele: “Mertens non rinnoverà, anche Callejon e Koulibaly andranno via. Champions? Sarà un’impresa passare il turno!”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio per parlare dei rinnovi in casa Napoli.

“Mertens rinnoverà il suo contratto con il Napoli? Assolutamente no. Non lo farà per un motivo semplice: il Napoli sta facendo una campagna di ridimensionamento e Mertens diventa fuori budget. Sono state fatte delle offerte anche abbastanza importanti per un giocatore di più di 30 anni però non penso si rinnoverà. In Italia potrebbe andare alla Roma o all’Inter, ma penso che se andrà via da Napoli andrà all’estero.

Neanche Callejon rinnoverà come Mertens, ne sono sicuro. Koulibaly penso che sia già sulla strada verso Parigi. Il Napoli penso potrà incassare poco meno di 100 milioni dalla cessione del difensore, infatti per sostituirlo si è preso Rrahmani e si sta ragionando per Kumbulla. Tutte queste operazioni indicano, come dicevo prima, un ridimensionamento.

Sarà un’impresa titanica passare il turno. Non è il Barcellona di una volta, ma in casa è un’altra macchina e anche il Napoli non è quello di una volta. Credo che la Coppa Italia possa essere una buona pista da percorrere per evitare magari i preliminari di Europa League“