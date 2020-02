Cucchi commenta Napoli-Torino.

Riccardo Cucchi commenta Napoli-Torino, finita col vantaggio degli azzurri per 2 reti ad uno. Queste le parole del giornalista:

“Vittoria importante per per le ambizioni di piazzamento europeo del Napoli. Ma sono i tifosi del S. Paolo a vincere davvero: “Nelle tragedie non ci sono avversari”. Cerchiamo di capirlo tutti. Il Toro non riesce a smettere di perdere. Purtroppo per i suoi tifosi. NapoliTorino”

IL TWEET: