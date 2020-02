Il Mattino – Rinnovi Mertens e Callejon, colpo di scena: le distanze si accorciano. Le ultime

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de Il Mattino parla dei rinnovi dei due gioielli azzurri, Dries Mertens e Josè Maria Callejon.

Il quotidiano scrive che ‘Ciro’ ha fatto sapere al ds Giuntoli che è pronto ad abbassare il suo ingaggio ed a ridurre la richiesta dei 5,5 milioni di bonus che ADL considera inaccettabile. La distanza tra le due parti, così, si accorcia.

Novità interessanti riguardano Callejon: il giornale scrive che dall’entourage del calciatore filtra la voglia di continuare a vestire la maglia azzurra. L’agente Quilon, scrive il Mattino, ha fatto capire che può succedere di tutto. Al momento, lo stesso Callejon ed il suo procuratore non escludono che possa esserci un ultimo prolungamento, mentre dalla Spagna continuano ad arrivare spinte per strapparlo a parametro zero. C’ è da trovare un accordo.