Il Mattino – Coronavirus, molte richieste di rimborso biglietto per Napoli Barcellona

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato da Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, molti tifosi avrebbero chiesto il rimborso del biglietto di Napoli-Barcellona a causa della paura generata dal coronavirus. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“La fobia di massa è un coro circuito inarrestabile. Molti tifosi hanno chiesto il rimborso del biglietto per la sfida di stasera tra Napoli e Barcellona. Molti vivono un disagio, avrebbero fatto volentieri a meno di seguire la partita dagli spalti. Qualcuno rinuncerà alla partita di stasera, molti verranno al San Paolo con le mascherine. La restituzione dei soldi non è stata contemplata come soluzione, per questo motivo la risposta ai tifosi è stata negativa. Napoli non può considerarsi attualmente zona a rischio contagio. Per lo stesso motivo la partita tra Napoli e Torino di sabato sera, si giocherà regolarmente con il pubblico”.

