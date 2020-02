Agnelli scherza: “Messi? So che De Laurentiis lo ha chiamato, vorrebbe portarlo a Napoli”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile approdo di Leo Messi in Serie A ai microfoni di Radio 24. L’argentino sarà il prossimo grande avversario del Napoli. Agnelli si è lasciato andare ad una battuta di spirito su una presunta chiamata di De Laurentiis.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mi hanno parlato della clausola di Messi. De Laurentiis lo ha chiamato, ha detto che vorrebbe portarlo a Napoli (ride, ndr). Messi in altre big di Serie A? Sarebbe uno stimolo per il campionato. Se ogni squadra in Italia avesse un giocatore come Ronaldo o Messi, la Serie A avrebbe un altro impatto nel mondo. Il problema del calcio italiano è l’estero: una partita di Serie A vista dall’estero diventa una via crucis”.

