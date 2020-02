Condò: “La chiave tattica di Napoli-Barcellona può essere la difesa blaugrana! Impresa non impossibile, a Manolas il colpo è già riuscito”

Napoli-Barcellona secondo il punto di vista di Paolo Condò

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Condò, SkySport:

“Napoli-Barcellona? Non è impossibile, a Manolas il colpo è già riuscito. Ha il 30% di possibilità di eliminarla. Hanno battuto il Liverpool, la stessa squadra che in Premier non ha mai perso. Tifo globalizzato? Sicuramente, se un italiano incontra Federer, tifano tutti per quest’ultimo. Messi o Maradona? Non vedo la necessità di buttare nessuno dei due dalla torre, li tengo entrambi. I due avrebbero potuto giocare insieme, una coppia incredibile. Messi o Cristiano Ronaldo? Scelgo Messi. Chiave tattica Napoli-Barcellona? La difesa blaugrana tentenna. Vediamo come va la partita contro l’Eibar, ma i terzini sono più attaccanti aggiunti che difensori. Vero che c’è Pique, ma comincia ad invecchiare anche lui. A centrocampo hanno preso De Jong ma con Busquet faticano a capirsi e non so se ha la velocità di giocare come difensore centrale. Tante assenze, tra cui Suarez. Gattuso? Quando lui è subentrato che le prime partite sono andate malissimo, ha avuto paura di legare il suo nome ad una cosa negativa”.