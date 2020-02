Chiariello: “De Laurentiis è sottozero a livello di comunicazione! Come si è permesso di mettere i biglietti con il Barcellona a 70 euro”

Chiariello contro De Laurentiis in merito al costo dei biglietti e non solo

Umberto Chiariello ha parlato in diretta a Canale 21 in merito al presidente De Laurentiis criticandolo per alcune decisioni anche in merito alla gara con il Barcellona:

“De Laurentiis è sottozero a livello di comunicazione, ma la gente non è scema, ha capito che non ami questa città. Addirittura disse da Bari che voleva cacciarmi da Canale 21, ma come si permette! Non può mettere i biglietti a 70 euro per la gara contro il Barcellona, gli ultras non ci saranno allo stadio. Questi comportamenti generano solo fratture. Se non fosse per la comunicazione nessuno gli potrebbe dire niente”.

“C’è anche poi la questione delle multe, una società intelligente non può mettersi contro i propri giocatori. E’ assurdo che nella settimana di Napoli-Barcellona si parli ancora di multe. Gattuso è solo, non è sicuro di restare nella prossima stagione. Come uomo si sta prendendo tutte le responsabilità, come allenatore invece deve ancora farne di strada”.