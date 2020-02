Manolas: “Prima della partita avevo detto a Fabian di tirare bene. Messi? Avversario tosto ma non imbattibile”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Brescia-Napoli :

“Siamo dietro in classifica, dovevamo vincere oggi e l’abbiamo fatto con una buona prestazione. Dovevamo giocare più veloce la palla, il campo non era in ottime condizioni. Nell’intervallo Gattuso ci ha motivato, nel secondo tempo abbiamo creato di più, giocato la palla più veloce ed abbiamo vinto.

Il gruppo c’è sempre stato, non sono venuti fuori i risultati, a volte immeritatamente. Contro le piccole abbiamo perso tanti punti. L’abbraccio con Fabian è avvenuto perchè prima della partita gli ho detto di tirare meglio, e nella partita lo ha fatto.

Barcellona? Sarà una gara difficile, giochiamo contro una delle più forti al mondo. Entreremo in campo per fare la nostra partita, vediamo cosa ne verrà fuori. Con la Roma fu una sera importante, ma ora è passato. Spero di rivivere le stesse cose. Sarà una partita complicata contro una forte: speriamo di portare a casa un risultato utile.

Preoccupato sei sempre quando giochi contro il miglior al mondo, Messi ha fatto cose straordinarie. Sarà un’avversario tosto ma nessuno è imbattibile. Siamo tutti esseri umani. Vediamo la partita, poi facciamo i conti”.