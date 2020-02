Il Mattino – Manolas muro difensivo! È lui il nuovo leader difensivo

Manolas elogiato da Il Mattino, è finalmente quello che aspettavano i napoletani

Secondo quanto riportato dai colleghi del quotidiano Il Mattino, Kostas Manolas starebbe rendendo finalmente le aspettative. Il difensore greco dopo un inizio non indimenticabile con la maglia azzurra, sembra essere riuscito ad entrare nei meccanismi del Napoli, offrendo ottime prestazioni.

Il quotidiano lo etichetta come nuovo leader difensivo, ieri sera a Cagliari c’è stata un’altra prova eccellente. Manolas ha completamente annullato Simeone che non è riuscito mai a rendersi davvero pericoloso. Elogi dunque per il 44 azzurro, giocatore che in tanti stavano aspettando.