Giulini deluso a fine partita! Il presidente del Cagliari è sceso furioso negli spogliatoi al termine del match

Giulini infuriato per la sconfitta del Cagliari

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Cagliari starebbe affrontando una vera e propria crisi. Ad alimentare i problemi dei sardi si è aggiunta anche la reazione di Tommaso Giulini, presidente della società rossoblu.

Il patron al termine del match perso dal Cagliari per 0-1 si è recato negli spogliatoi dei suoi giocatori e si è infuriato per la sconfitta. Giulini non ha gradito l’ennesima sconfitta dato che dopo una prima parte di stagione scoppiettante, questo Cagliari non vince da ben dieci turni di campionato.