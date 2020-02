Il Mattino – Allan richiamato più volte da Gattuso: il brasiliano potrebbe finire fuori rosa!

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Allan ci è rimasto malissimo: quella di ieri, per il centrocampista brasiliano, è stata una triste domenica a Castel Volturno, da solo.

L’edizione odierna de Il Mattino ne parla. Tutti sono rimasti colpiti dalla settimana di vacanza concessa per tornare in Brasile a conoscere il figlio Matteo nonostante l’infortunio e la riabilitazione in corso: aveva promesso che al ritorno sarebbe cambiato ed invece no. “E’ tornato svogliato, forse più di prima, imbambolato dalle favole dei suoi procuratori che gli hanno promesso già a gennaio il cambio di maglia e milioni di euro di ingaggi” scrive il quotidiano. Gattuso lo ha richiamato più volte, gli ha parlato nel suo ufficio e davanti a tutti ed ha capito tutto, perché lo sguardo sveglio di Allan non è difficile da interpretare da un allenatore come Gattuso. Ha capito che bisogna usare la frusta: per questo motivo l’ha mandato in panchina con Lecce ed Inter. A Gattuso non è sfuggito che col Lecce, il brasiliano si è scaldato senza togliersi la tuta. Non ha detto nulla ma lo ha atteso al varco.

Il giornale conclude sottolineando che se Allan non dimostrerà la sua redenzione, finirà fuori rosa.