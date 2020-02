UEFA, l’ex presidente Camera investigativa: “Manchester City ha gonfiato i ricavi. Col PSG bisogna ancora vedere. Stessi sponsor Juve e arbitri? La FIGC dovrebbe evitarlo”

Ha parlato a Radio Punto Nuovo l’ex presidente della Camera investigativa della UEFA in merito ad alcune indagini

In diretta sulla trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show, condotta da Umberto Chiariello su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Lago, ex presidente della Camera investigativa UEFA:

“Sono state fatte passare come sponsorizzazioni delle immissioni di denaro fatte da società riconducibili al proprietario del Manchester City che sarebbero solo patrimoniali: in sostanza, parliamo di ricavi gonfiati. Se, quindi, togliessimo questi ricavi, risulterebbe un bilancio diverso. Esiste una norma: che una sponsorizzazione (valente più del 30% del club) debba venir indagata come sponsorizzazione di parte correlata. Wikileaks? Senza ciò il Manchester City non sarebbe nelle condizioni attuali. Juve? Jeep è una sponsorizzazione di parte correlata. Non è un aspetto critico“.

“Col PSG anche bisogna vedere cosa viene fuori, ma non è ancora uscito molto. Aspettiamo di vedere come andrà a finire, non credo che la UEFA abbia fatto una sentenza sulla base dei dati di Wikileaks“.

Stesso sponsor Juve ed arbitri? “Il nostro è un Paese di conflitti di interesse, nulla di nuovo. A mio avviso dovrebbe essere la Federazione che, secondo un codice etico, non dovrebbe accettare sponsorizzazioni da certi sponsor di club“.